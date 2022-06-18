鐵道局要求C214標全面停工，重新檢視工地材料堆置、吊掛作業等，確認符合規定後，才能復工。(鐵道局南工處提供／曹婷婷台南傳真)

台南鐵路地下化工程C214標南台站路段，18日上午11點38分傳出工人吊掛鋼柱到地下隧道時，疑風大晃動，鋼柱撞上圍籬，致圍籬入侵軌道，瞭望員第一時間示警迎面而來的3167次區間車司機員，但火車煞車不及，1、2節車廂擦撞圍籬，所幸無人受傷。

意外發生後，鐵道局已要求C214標全面停工，重新檢視工地材料堆置、吊掛作業等，確認符合規定後，才能復工。

鐵道局長伍勝園下午南下勘查，針對該起事件，他說，將對承攬廠商大陸工程公司及監造單位台灣世曦公司進行人員責任檢討、扣罰懲處，後續也將討論議處鐵道局南工處主管。

鐵道局南部工程處第五工務段段長吳宇宙指出，今天上午，工人施作南台南站鋼構吊裝作業，因鋼索晃動致吊掛鋼柱偏移，先撞上圍籬，造成圍籬往軌道傾倒，當時一列行駛台南-保安區間車即將南下，瞭望員雖緊急示警司機員，卻因煞車距離不夠，1、2節車廂仍擦撞圍籬。

事發當下，區間車司機員停車後，下車察看車體狀況，工人同步移除圍籬，經司機員研判車子行駛安全無虞，繼續往南行駛，這起意外造成該列車延誤7分鐘，所幸沒人受傷。