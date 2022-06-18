女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，因為撞臉高雄市議員黃捷，獲得超高討論度外更被封「兇版黃捷」；林襄日前分享泡湯影片，跳舞時浴衣不小心滑落洩胸前春光，影片被瘋傳網友嗨喊「看到了」。

林襄日前到宜蘭玩，沒有忘記粉絲在TikTok上傳福利影片，畫面中她穿著一套日式印花浴衣泡溫泉，準備跳舞時浴衣一邊突然滑下來，露出大片肉色，洩胸前春光，她害羞地急忙把衣服穿好；接著配合音樂律動，不時秀出她招牌的燦爛笑容，加上超深事業線，相當養眼撩人。

林襄日前分享泡湯影片，跳舞時浴衣不小心滑落洩胸前春光，影片被瘋傳網友嗨喊「看到了」。(圖/ 摘自林襄TikTok)

影片曝光後，短時間超過130萬觀看次數，14秒泡湯片讓粉絲看完超幸福，在底下熱情留言，「太正啦，寫真集買起來了」、「流量視角」、「看到了，好看一直看」、「太辣了，真不愧是女神」、「我是不是又暈船了」。

林襄去年2月成為啦啦隊員後，一年多的時間迅速升格新一代啦啦隊女神，無論是在球場邊應援或是發行個人寫真集，都獲得熱烈討論和創下驚人成績，也頻頻出演綜藝節目和接不完的代言。