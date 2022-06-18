根據《震傳媒》日前公布的台北市長選戰民調，國民黨立委蔣萬安以31.4%的支持度領先，台北市副市長黃珊珊則以29%居次，緊追在其後，而蔣萬安在YouTube頻道上的觀看數都奇差無比，這樣的警訊也讓資深媒體人羅友志直言「台北市選民不是白癡，他們絕對會希望看到你在講一些東西」，引發討論。

羅友志今（18）日在中天新聞《大新聞大爆卦》中指出，蔣萬安在YouTube頻道上的點閱非常不好，他認為非常丟臉，而這樣也代表蔣萬安現在出現了兩個問題，其一是「網路聲量不夠」；第二則是「年輕人認為根本還不夠格」，這也讓羅友志坦言，「這樣的操作會讓年輕人不想靠向你，年輕人對網路的操作是『西瓜挖大邊』」，羅友志還強調「要真的是一個咖，年輕人才會想看你在幹嘛」。

羅友志也指出現在蔣萬安的所有議題都不在熱點上，現在台北市的選戰因為民進黨不爭氣，所以這次年輕的票分散在黃珊珊跟蔣萬安裡面，這的確也讓蔣萬安的年輕票有成長，不過羅友志也說，「這樣的社群操作，會讓年輕人跑光光」，他也對蔣萬安呼籲「台北市選民不是白癡，他們絕對會希望看到你在講一些對未來政策重要的東西」。