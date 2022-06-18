民進黨選對會決議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶繼批評國民黨初選不公後，再批民進黨「黑箱作業」，也質疑林智堅過去高喊為新竹、力推大新竹升格，如今還沒做好做滿就要辭職，相信桃園市民不會選擇只想當市長的人。

賴香伶表示，民進黨未能經過公平競爭的初選機制產生桃園市長參選人，完全不顧基層民意需求，讓勤走基層參選人，失去公平參選的機會，只由少數菁英決策的「黑箱作業」，在高度民主化的台灣，執政黨決定大都市的參選人方式竟然是黑箱作業？真讓台灣人覺得丟臉！

賴香伶說，林智堅過去推動新竹縣市合併升格，被視為大新竹升格後的重要市長人選，林智堅為新竹發展喊得震天響，如今卻要辭新竹市長、參選桃園市長，這樣新竹人、桃園人接受嗎？這不會讓選民覺得很奇怪嗎？

賴香伶說，她自參選以來勤走桃園各地基層，相信桃園市民會選擇一個了解在地市民需求、認真做事的人，不會選擇只想當市長的人。