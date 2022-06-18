高灘處回應，在改建過程中就有考量到遮蔭問題，不建設固定設施是因為該處是河濱公園，需考量防汛撤離。（新北高灘處提供／李奇叡新北傳真）

位於新北新店區的陽光運動園區改建完工，除了設備換新、空間拓展，也引入戲水遊具，不過有民眾認為，現場沒有遮蔭設施，恐無法應付即將來臨的酷暑，對此高灘處表示，事先已有考量對策，會保留既有樹木用於遮陽，沙坑上也會架設行動帳蓬，讓玩耍孩童不會被曝曬過的沙子燙到。

新店陽光運動園區改建，增添不少設施，打造水陸空三棲的遊樂空間，備受關注，但有民眾指出，改建後的園區依然沒有遮陽設施，且沙坑容易吸熱，對遊客來說實在酷熱難耐。

對此高灘處回應，在改建過程中就有考量到遮蔭問題，不建設固定設施是因為該處是河濱公園，需考量防汛撤離。因此遮陽部分，會靠著保留既有樹木來遮蔽陽光，相較其他遊戲場已經有很多遮蔭的樹木。

至於沙坑的部分，高灘處則說未改建前就是以帳篷遮蔭，會先比照之前作法，明天就在沙坑上方架設帳篷遮蔭，後續會再研議妥適的方式，做更好的處理。