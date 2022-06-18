隨著手機普及，家中市內電話的使用率大為下降，就有網友表示，現在市內電話只剩接聽詐騙和選舉電話的功能，因此想將電話停話，不過網友們極力勸阻，認為在天災人禍等關鍵時刻，市內電話就是唯一救命工具。

一名網友15日在臉書社團「爆系知識家」發文表示，因為電腦有安裝通訊軟體，撥打0800等專線都很方便，反觀家中的市內電話，只剩接聽詐騙和選舉電話的功能，每個月還要繳基本費，「有必要繼續繳錢維持嗎？」

對此，不少網友極力勸阻，認為應該留下來以備不時之需，「留著吧，停電的時候最好用」、「遇到天災人禍時，基地台都掛了，這會是唯一的救命工具」、「基本費不貴，當買保險吧，基地台掛掉的可能性很多，但有線電話幾乎都能通」、「有時候手機、網路斷訊還是會用到，因為我忘不了921的可怕，當時除了室話外都不通的」。

也有網友為了家中長輩及小孩，持續使用市內電話，「還是有留著的必要，像學校、安親班老師都是打市話，同學也會打電話到家裡來，畢竟不是每個孩子都有手機可以拿」，另有人提到，「現在疫情期間，要打電話聯絡詢問公家機關，動不動就是要等好幾十分鐘的，用市內電話真的省很大」。