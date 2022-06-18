有網友在路邊發現1名老翁在市場買完菜後，順手將1把大蔥放在汽車車廂內，而該車竟是1輛法拉利458，車廂位在車頭處，照片公開其他網友紛紛喊「阿公我不想努力了」、「這是我阿公啦」，據悉該名老翁經常開著跑車出沒在宜蘭，時速不超過60，車齡已有10年。

1名網友在臉書「爆廢公社」上發表1張照片，照片中1名身穿白衣白褲的白髮年邁老翁提著一把大蔥在路邊，準備把剛買到的青菜放進轎車車廂中，不過該轎車近看竟是1輛消光灰車色的法拉利跑車，該款車因為引擎在後車廂，車廂因此設置在車頭處，照片引起討論。

網友發現1名老翁在市場買完菜後，將大蔥放在汽車車廂內，該車是1輛法拉利458，車廂位在車頭處，照片公開其他網友紛紛喊「阿公我不想努力了」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言「太猛了，我都騎腳踏車買菜，阿伯開法拉利買菜」、「這是誰家的阿公，可以介紹給我，我對老人家最親切了」、「阿公真的很對不起，現在才跟您相認」、「不好意思我阿公造成大家的困擾了，我會叫他下次低調一些」、「阿公我不想努力了」、「買菜車而已」。

也有網友認出該名老翁經常出沒在宜蘭礁溪，車是本人所擁有，平時在路上時速不會超過60公里，車款是法拉利458，車齡約已有10年；也有人認為老翁停車的方式不好，疑似是逆向停車，留言稱「逆向停車＋路口停車」、「整個菜市場 都是我的停車場」。