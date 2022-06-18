吸引7200名觀眾擠爆新竹縣立體育館觀看的PLG總冠軍賽18日開打，地主新竹街口攻城獅靠著「小烈」朱雲豪最後1.5秒3罰中1，驚險以102比101氣走台北富邦勇士，除了拿下今年總冠軍賽首勝，這也是攻城獅隊史總冠軍賽第1勝。

開賽才13秒，攻城獅就靠辛巴籃下強攻放進今年總冠軍賽第1分，可是接下來富邦三分火力全開，轉眼超前取得17比7領先，曾文鼎還投進超幸運打板三分球，富邦擴大領先到14分，打完第1節，富邦34比22領先，塞瑟夫單節11分。

富邦次節接連快攻得分，其中辛特力、蔡文誠兩人表現最為優異，繼續擴大富邦領先優勢到23分，攻城獅勉強靠著李家瑞、高國豪、蕭順議等人火力支持，上半場結束，富邦67比50領先，辛特力半場就摘21分，蔡文誠打滿次節拿11分。

沒想到第3節一開始，攻城獅隨即打出15比4，轉眼縮小差距到6分，甚至靠著法獅此節還剩1分46秒的三分球，把比數變成82比81首次超前，打完前3節，攻城獅仍以85比84領先，李嘉瑞貢獻23分，辛巴也有20分、11籃板。

來到末節還剩4分01秒，林志傑兩罰俱中，富邦94比91領先，接著他又拋進中距離，不過攻城獅也靠宋宇軒補籃，以及高國豪上籃追上，打到最後1分51秒，塞瑟夫抱怨被吹技術犯規，讓高國豪罰進追平分，雙方打成96比96平手。

高國豪末節最後1分48秒馬上投進超前三分球，可是曾文鼎也在最後50.8秒上籃放進兩分，宋宇軒卻在最後17.3秒放進關鍵兩分，沒想到塞瑟夫最後6.9秒投進追平三分球，朱雲豪卻被張宗憲打手犯規，最後1.5秒擁有三次罰球機會。

朱雲豪第1罰就沒進，第2罰穩穩命中，最後1罰想要故意不進，沒想到他被吹提早進場，也讓富邦趕緊喊出暫停部署，富邦發球進來卻差點掉球，等到曾文鼎三分出手，比賽時間早就已經到了，攻城獅驚險拿下隊史首場總冠軍賽勝利。