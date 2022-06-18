根據《震傳媒》日前公布的台北市長選戰民調，國民黨立委蔣萬安以31.4%的支持度領先，台北市副市長黃珊珊以29.0%居第二，衛福部長陳時中為24.2%；其中陳時中在20-29歲的支持度崩跌，只拿到24.9%，輸給黃珊珊的32.7%及蔣萬安的28.8%；中立選民，黃珊珊則以32.1%支持度領先蔣萬安的24%、陳時中的16.9%。國民黨台北市議員徐巧芯表示，陳時中在年輕人跟中間選民的支持度崩跌，在選戰裡面影響最大。

針對台北市長選戰，徐巧芯17日在政論節目《新聞面對面》中表示，大家一直都有在做民調， 私下分區的有做、公開的民調也有做，她認為，國民黨台北市長選戰民調，不致於會落到第三名，而是第一名或是第二。但因為是「三腳督」，所以各個有機會，卻都沒有把握。

徐巧芯指出，媒體先前有做一份民調，蔣萬安是大於國民黨，這是他現在最大的優勢。而陳時中在年輕人及中間選民支持度的崩跌，在選戰中影響最大。而從媒體的交又分析來看，黃珊珊拿到的民進黨票，比黃珊珊拿到的國民黨票比例還要更高，也就是說，會不會選到最後，變成「民進黨要寄希望於黃珊珊」，直到現在，這種可能性還是不能完全排除，