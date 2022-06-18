行政院長蘇貞昌今（18日）南下屏東參與台鐵潮州基地啟用，面對記者問到綠營選舉布局的看法時，蘇回應「怎麼樣提出符合民眾期待的人選來為地方做建設是黨的責任，行政院的工作就是把政務做好，『拚經濟、顧選情』」，然而此話一出，隨即被國民黨新北市議員葉元之痛批，行政院淪為了「民進黨的競選總部！」

葉元之今在臉書以「你千萬不要懷疑自已的耳朵」為題發文，指出並狠酸道「我們都知道行政院黨政不分，例如小編會聯合側翼攻擊在野黨」，而位居高位的院長蘇貞昌也常常自甘降格為民進黨發言人，以羞辱在野黨為樂。

葉元之坦言，本以為他們會掩飾一下，但沒想到蘇貞昌現在連演都不想演，直接大剌剌說出

行政院的工作「就是拚經濟、顧選情」！葉元之質疑，蘇貞昌是在和身兼民進黨主席的蔡英文總統表忠嗎？更怒嗆，身為中華民國最高行政機關的行政院，現在卻淪為民進黨的競選總部，「院長開口閉口都是選情，可悲啊！」