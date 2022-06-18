新竹市長林智堅將參選桃園市長，立委鄭運鵬表示，歡迎林智堅一起來桃園努力。他說林在新竹有總召柯建銘，在桃園有幹事長鄭運鵬！請放心，林智堅會得到他和團隊100％的祝福與協助。
鄭運鵬說，世界激烈改變的時代，任何進步都需要更強的團隊合作，新竹和桃園的合作，必須更進一步結合成為護國靠山、世界引擎。
鄭運鵬又說，而桃園要延續桃園市長鄭文燦的兩任成功轉型，未來加上林智堅在新竹的成功經驗，他身在中央立法院，非常樂意和2名市長合作，為桃園再進步成為鐵三角！
新竹市長林智堅將參選桃園市長，立委鄭運鵬表示，歡迎林智堅一起來桃園努力。他說林在新竹有總召柯建銘，在桃園有幹事長鄭運鵬！請放心，林智堅會得到他和團隊100％的祝福與協助。
鄭運鵬說，世界激烈改變的時代，任何進步都需要更強的團隊合作，新竹和桃園的合作，必須更進一步結合成為護國靠山、世界引擎。
鄭運鵬又說，而桃園要延續桃園市長鄭文燦的兩任成功轉型，未來加上林智堅在新竹的成功經驗，他身在中央立法院，非常樂意和2名市長合作，為桃園再進步成為鐵三角！
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