民進黨執政近8年，台灣也面臨許多問題，如缺電、疫情爆發、通膨等等，就連最近石斑魚都被中國大陸禁止進口，而宅神朱學恒今（18）日也在臉書上分享自己觀察對於執政黨面對疫情及國際局勢改變的感想，他更用了1個比喻嗆爆，直言「難道蔡英文真的只剩小編」，引發討論。

朱學恒今日在自己的部落格表示疑惑「還記得有多久沒看到蔡英文本尊了？」他更用最近的韓劇《柔美的細胞小將》中的故事來比喻蔡英文，朱學恒坦言，這部劇中的女主角體內靠各個獨立意識細胞在支撐，裡面有個操控臉部的「表情反應器」，戴上它就可以皮笑肉不笑的講客套話。

朱學恒也將其對比到現在，「面對國民死亡、疫情擴大，蔡英文有空發泡麵文，卻吝嗇多說句安慰；久違開口只力拼調高基本工資，卻無視推升通膨問題；針對孩子走了，一句疫苗一定充足，馬後炮般的發言，令人傻眼」，因此這也讓朱學恒質疑，「臉書上小編講話都比小英多，難道小英真的只剩小編在操縱的回應反應器？」

此篇文章一發出之後，也引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓「這樣說起來...好像很久沒有看到總統、副總統了」、「在平行宇宙養青蛙！每天都在歌功頌德她」、「躲時間等待結果，等任內時間到，可以安全下莊」、「選舉到的時候就會出現了啦」。