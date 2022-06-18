100歲的賽德克族文面國寶林智妹因年事已高，住進病房後傳病危，今中午從土城醫院移送到家鄉花蓮縣卓溪鄉山里（陶塞）部落，家族為林智妹祈禱。晚間辭世，縣長徐榛蔚表示哀悼，林智妹阿嬤是人間國寶，將前往致意、慰問親屬。

林智妹的賽德克族族名為一百 撒韻（Ipay Sayung）實際年齡106歲，因延後戶籍登記，身分證登記為100歲；原鄉是花蓮縣卓溪鄉立山村山里社區（陶塞Tausa部落）。額頭上曾有過美麗的額文，早年卻遭日人強迫抹除，現在只留下些許痕跡。

「文面」曾是臺灣原住民文化中最具代表性的文化表徵之一，但文面長者卻隨時間日漸凋零。文化局2016年林智妹等6位原住民族耆老，登錄為民俗類無形文化資產。在其他幾位長輩陸續凋零後，林智妹成為全台唯一的文面保存者。

總統蔡英文去年拜訪林智妹，雖然年事已高，Ipay Wilang林智妹精神仍好，現場吟唱2首聖詩及自編歌曲，感謝大家前來家中祝福。

據了解，林智妹後來與大女兒林朝花居住在新北市中和區，原本精神和飲食狀態都還不錯，不過年紀大了，近日身體欠佳，住進新北市土城醫院治療，因病況不樂觀，今天由家人陪同回到卓溪鄉山里部落老家，晚間6時許在家中安然辭世，走完百年人生。

文化局文資科表示，林智妹阿嬤是人間國寶，對她的逝世表達哀悼，縣長徐榛蔚晚間也表示不捨，將前往探視、慰問親屬。