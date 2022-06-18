具俊曄近來暫別愛妻大S(徐熙媛)，返回韓國工作，並登上南韓國民MC劉在錫與曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，繼之前節目公開他求婚細節後，今(18日)又曝光長版預告，談及20年前秘密戀愛的過往，更浪漫告白：「我是這世界上最幸福的人」，讓劉在錫也笑虧「適可而止吧哥！」

具俊曄談到20年前第一次見到大S，就覺得她非常不錯，甚至兩人秘密約會時，他還會戴假髮偽裝，試圖遮掩自己的招牌光頭，而在和大S交往時，就把她視為理想型，「20年前熙媛就成了我的標準，如果不是這種等級的女生，我是不會結婚的」。

具俊曄上劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。(影／取自YouTube)

此外，具俊曄也透露20年後再次與大S聯絡的第一句話，他用中文說出：「嗨，我是光頭」，至於被問到什麼時候覺得這婚結對了，他維持一貫深情表示「一直都這麼覺得」，而他在提到大S時，都會露出傻笑，還爆料「到現在她（大S）還是會像少女一樣跑過來抱我」，一連串的閃光發言，讓劉在錫都忍不住開玩笑虧「適可而止吧哥！」