1名下半身失蹤的女子被目擊坐在機車後座，身上抱著1條球蟒，該球蟒一直往後鑽，最後纏在後方把手上，女子趕緊抓住蛇頭，想把蛇拉回。（翻攝自臉書「翻轉大新北交通違規2.0」）

這腰帶有點嚇人！1名下半身失蹤的女子被目擊坐在機車後座，身上抱著1條球蟒，該球蟒一直往後鑽，最後纏在後方把手上，女子趕緊抓住蛇頭，想把蛇拉回，影片讓不少網友嚇壞，留言說「好粗的安全帶」、「我看到我絕對嚇到大叫」，專家則建議還是要放在蛇盒裡移動比較安全，也不會嚇到其他人。

臉書「翻轉大新北交通違規2.0」日前分享1部影片，1名機車騎士後座載著女乘客，該女乘客身上竟有1條球蟒，該球蟒原本被抱著，之後開始往女子的腰部移動，甚至鑽到機車後方的把手內，穿過洞往後爬，女子則趕緊抓住蛇頭，但蛇一度卡在洞內，女子不易把蛇拉回，最後機車行駛時，蛇仍纏在把手上。

1名下半身失蹤的女子被目擊坐在機車後座，身上抱著1條球蟒，該球蟒一直往後鑽，最後纏在後方把手上，女子趕緊抓住蛇頭，想把蛇拉回。（翻攝自臉書「翻轉大新北交通違規2.0」）

影片曝光引發討論，拍下影片的騎士稱「有能力養這條，為何不裝在蛇盒裡面呢？到底在想什麼呢？」其他網友紛紛留言「大概想被勒死、摔車回老家吧」、「好粗的安全帶」、「我看到我絕對嚇到大叫」、「強烈建議請關籠別這樣做，因為有不少人會對某些生物，會產生歇斯底里的恐慌驚嚇」、「就是要吸引別人注意的呀」。

據悉寵物蛇通常是逃脫高手，經常到處亂鑽，專家建議盡量使用牽繩，若要移動時，比較好的做法是把蛇運放在一個安全的盒子內，保持透氣。新北市動保處長楊淑方也指出，飼主攜帶寵物外出，如果因此造成寵物受傷，將違反動保法，最高可處1萬5千元罰鍰。