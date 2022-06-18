台南麻豆媳婦林家妤愛好手作，自學多種才藝，包括手工皂、不凋花藝、蜂蠟等等，陸續受邀至農會、學校、市民學苑等地上課，林家妤在自家成立工作室，不僅有人慕名來上課，她也開放工作室，請外面花藝老師、手工皂老師上課，讓社區民眾有一個學才藝的空間。

林家妤平常就喜歡花草，覺得相關手工藝很療癒、能讓心情放鬆，因此自己去上課學了很多手工藝，10多年前在麻豆安東社區擔任志工時，開始教長輩製作手工藝品，包括手工香皂、防蚊磚、柚子果醬、不凋花藝等，經常研發新內容，每次上課都有新鮮感。

除了安東社區，不少社區、農會、學校、市民學苑也開始邀林家妤去上課，林家妤也不斷自我精進，到外面找老師上課。在找老師上課過程中，林家妤發現社區的婆婆媽媽也很想一起上課，因此她開放自己的工作室，當成上課場所，只要揪好人數，就可以請老師到工作室來教課。

除了應邀至市區等處教學，不少人上了林家妤的課後，也想深入學習，也會請她單獨教學；更有不少朋友看到林家妤不凋花作品後，紛紛請林家妤幫忙製作，例如最近的畢業季，雖然家長、親友不能到校參觀，還是會送花給畢業生，因此也接到不少畢業花束訂單。

林家妤說，有學員學了不凋花技術後，對此產生興趣，在家開啟工作室，有空時接單製作，也是很好的副業。林家妤也說，想開不凋花工作室，家裡可能需要有放花材空間，例如她幾乎每星期都採購新的不同花材，才能有更多新的創作搭配。

「學了不凋花，有空就家自己就可以製作，放在家裏美化居家，看了心情也很好。」林家妤說，有的學生因為不想買太多花材，有需要時就到她的班裡上課，不但常有新的作品，也可以省下囤積花材的空間與費用。