愛情對不少男人來說並非唯一，他們多半將生活重心放在事業上，沒心思去談戀愛，《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖男，對於愛情並不熱衷，不過一旦陷入戀愛就會很黏人，並且格外珍惜。

▍生肖牛

生肖屬牛的男人個性靦腆，以至於在許多時候比較不太會表達自己的情感，所以寧願將心思放在衝刺事業上。不過生肖牛其實相當重感情，也很懂得珍惜，面對異性主動追求，他會考慮彼此之間是否有未來性，若答案是肯定的，他們就會一反常態，毫不猶豫的陷入戀愛，格外珍惜這段感情。

▍生肖龍

生肖屬龍的男人比較愛面子，不太會主動去追求異性，更多的時候，他們寧願投資自己，讓別人將目光投注在他身上。加上屬龍男個性較慎重，在開始一段戀情之前會多方思考，一旦陷入戀愛就會表露真情，全心全意的經營兩人的感情，並且以結婚為前提進行交往，不把感情當兒戲。

▍生肖兔

生肖屬兔的男人對於感情十分認真，所以一旦經歷了幾次失敗的戀愛就會高傲的選擇單身，即便有愛情來敲門，他們也會相當慎重，甚至需要一段很長的觀察期，除了確認自己的心意之外，更重要的是檢視對方是否適合自己，才會點頭交往。過程中雖然會讓異性感到無所適從或是沒有安全感，但其實屬兔男只是想要對自己的愛情負責、對另一半負責。