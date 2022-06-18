一名在銀行上班的男網友透露，近期有一名看似70多歲的阿伯要繳卡費，但發現與這一期金額不符，後來有主管出面與阿伯解釋，但口氣不是很友善，然而之後看到一名VIP客人上門，態度卻大轉變，圍上去殷勤打招呼，讓他感慨「覺得銀行真的好現實」。

這名男網友在Dcard發文，一名目測70多歲的阿伯前來繳信用卡帳單，從口袋掏出兩千元要繳卡費，但這期帳單金額是八千多，他提醒對方如果沒繳完，下一期會有利息。阿伯則疑惑為何這期帳單金額不合？

他向阿伯耐心解釋，因為上期沒繳完的款項會累積到這一期，而一旁主管發現後，也上前與阿伯解釋，但態度並不是很友善。由於金額龐大，事後詢問才得知，阿伯老伴罹癌正在化療，需要吃營養品，讓他聽了非常不捨。

但讓他感到現實的是，接著來了一名VIP的客人，剛剛與阿伯解釋的主管以及樓上的理專見狀後，紛紛圍上前殷勤的打招呼，但其實這位客人也就普通領錢繳費，與剛才對阿伯的態度形成強烈對比，令他有感而發，「覺得銀行真的好現實」。

他強調，並不是打算公審主管，只是感覺VIP與窮人之間的差異真的很大，幾千元對前者而言僅是零錢的存在，對後者卻是一筆攸關性命的鉅款。他非常明白VIP對銀行獲利的意義，也坦言對VIP巴結一點也是有其必要性，只是見慣了銀行現實面，想抒發一下心情。

文章曝光，底下留言大推原PO善心，「我完全懂你的心情啊！所以我都會對看起來較弱勢的好客人特別有耐心」、「看了好難過」、「我懂你！很想幫助卻無能為力」、「你願意關心北北已經很好了」、「雖然大家都說習慣了麻木了，社會就是殘酷，但是保持善意是你永遠最正確的選擇，相信你的善意會給阿伯帶來溫暖」。