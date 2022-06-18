民進黨選對會決議推派新竹市長林智堅參選桃園市長。民眾黨立委高虹安質疑，林智堅當初稱會繼續推動新竹縣市合併，並宣示不會參選，現在卻又大方接受民進黨徵召參選桃園市長，將對新竹的不捨與在乎拋諸腦後，投入另一個直轄市長的選戰，讓新竹市民感到失望。

高虹安指出，林智堅去年下半年在媒體訪問時突然拋出大新竹合併升格議題，並試圖發動立院倉促修法橫柴入灶，引發「英人設事」之輿論強力反彈，不得不忍痛宣示不參選。當時的棄選聲明中強調，自己擔任市長七年來對新竹的不捨與在乎，並呼籲各政黨務必新竹縣市民福祉為優先，自己也會持續推動縣市合併升格。

高虹安說，這番對新竹市民的深情告白言猶在耳，今日卻又大方接受民進黨徵召參選桃園市長，即將新竹的不捨與在乎拋諸腦後，投入另一個直轄市長的選戰。過去二次選舉，新竹市民給林智堅市長很大的支持和期許，將新竹市發展的重責大任託付給林市長，但如今「革命尚未成功」，就要將市政「留給其他同志繼續努力」，難免會讓新竹市民感到失望。又不禁讓人懷疑，去年曾經喊得震天價響的升格議題對照如今的換位安排，到底林市長是真的想要透過升格直轄市讓「大新竹好」，還是只是要找個「直轄市市長」的政治位置讓自己好？

高虹安強調城市治理是持續的耕耘與付出，不是吃碗內看碗外的政治跳板，更不是政黨內部派系博奕的交換籌碼。新竹縣市是近年台灣最蓬勃發展，吸引最多年輕人口與先進產業的縣市之一，新竹科學園區2021年的整體營收和出口金額均超過新台幣1.5兆元，儼然已是我國ICT產業的火車頭，對外貿易的發動機，值得一個熟悉產業脈動、了解青年心聲、重視在地需求、政治誠信的團隊來服務治理。