黑心富樂快篩劑產地成謎，中央流行疫情指揮中心宣稱，僅核准美製緊急使用授權（EUA），從未核准陸製。但邵博士公司負責人邵明遠說，曾申請核准的富樂快篩劑都是陸製，打臉指揮中心。國民黨立委林奕華呼籲，公布大鑫EUA審核資料。（國民黨團提供）

黑心富樂快篩劑產地成謎，中央流行疫情指揮中心宣稱，僅核准美製緊急使用授權（EUA），從未核准陸製。但邵博士公司負責人邵明遠說，曾申請核准的富樂快篩劑都是陸製，打臉指揮中心。國民黨立委林奕華呼籲，公布大鑫EUA審核資料。

林奕華表示，若蔡政府堅持，當初讓大鑫通過的富樂快篩劑EUA真是美製，請拿出當時送審的廠區資料，說服國人，還原審核程序的真相。

外傳大鑫在申請EUA送件過程，食藥署根本沒有要求查廠報告。林奕華表示，食藥署這波快篩劑採購都沒有查廠，但應該要有原廠查廠報告。林說，邵博士已表態協助大鑫及醫優申請EUA時，都附有陸製查廠報告，指揮中心為何堅持美製？

食藥署16日宣稱，核准大鑫專案進口的富樂家用快篩劑製造廠在美國聖地牙哥。但林奕華發現，連美國FDA網頁與製造商ACON公司官網都載明，通過美國FDA的富樂快篩劑原產地在中國大陸，「世界上根本不存在美國製的富樂快篩」。

協助大鑫及醫優公司申請富樂快篩劑EUA的邵博士公司負責人邵明遠也證實，透過邵博士申請衛福部EUA的富樂快篩劑，都有獲美國FDA核可EUA，但兩家公司提交的申請資料所附查廠報告，也都標註這款快篩試劑是中國製造。

林奕華表示，邵明遠為撇清自己不是門神，直接證實申請富樂快篩EUA資料中，有送生產廠區圖說明是中國大陸製造，換言之，食藥署應早知道富樂快篩不是美製，前天新聞稿根本鬼扯一通，是為卸責欺騙行政院、國人的世紀大謊言。

林奕華說，食藥署在防疫關鍵時刻扯政府後腿，對得起社會大眾？以為透過新聞稿誘導檢調，就可逃避法律與政治責任？若食藥署長吳秀梅還有良知、肯負責任，應認錯、道歉、自請下台。