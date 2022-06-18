文面保存者林智妹於今（18）日病危之際返回花蓮於晚間安息，享壽100歲。林智妹耆老為目前全台僅存的無形文化資產「文面傳統」登錄保存者，終身奉獻文面傳統的傳承與推廣。文化部長李永得聞訊後深表哀悼，指示文化部文化資產局全力協助家屬治喪事宜，並將呈請總統明令褒揚。

文化部長李永得表示，林智妹耆老勇敢面對各種挑戰的性格，展現出深遠且富有意義的生活實踐，保存了台灣原住民族文面傳統，實屬瑰寶。雖林智妹耆老不幸離世，但其一生行儀及文面的榮耀記憶，將永為後世所緬懷及追思。

lpay Wilang林智妹1922年4月1日生，現居於新北市中和區，出生於花蓮縣卓溪鄉賽德克族Tawsay（陶塞）部落。2016年1月由花蓮縣政府登錄為民俗類無形文化資產文面保存者，為目前全國僅存文面登錄保存者。

文化部表示，文面傳統對台灣文化資產而言，具有重要歷史意義。在台灣諸多原住民族中僅泰雅族、太魯閣族、賽德克族及賽夏族擁有文面習俗。在原住民文面前必須經過各種考驗，如男子曾獵首、女子具織布能力，才可獲得文面資格，方能論及婚嫁。此習俗象徵生命能肩負成家、保護聚落的社會責任，死後得以進入祖靈界。因此，在原住民族群內部具有族群識別、成年印記，並具表彰個人英勇與才能等意義。

文面在日治時期雖以陋習為由遭禁，後代原住民族人亦不再文面，但文面文化所代表的生命意義，仍被原住民族群視為族群認同的重要表徵，文化部文化資產局2016年出版《永不消失的榮耀記憶》，講述包含林智妹等6位文面耆老生命故事，並於2018年再版發行其精華作品，期望民眾能認識原住民族的文面文化。