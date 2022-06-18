張宗謀說，有了Google搜尋引擎，「知識已經不值錢了」。王文靜說，好奇才是知識的力量，但一定要有自己的思考，透過定期及主題式閱讀，再串聯旅行及電影就會更有自己的看法。

佛光山惠中寺2022「未來與希望」系列講座 6/17 王文靜《走入台灣第一條鐵路的世界–黑金山村》

佛光山惠中寺2022「未來與希望」系列講座 6月17日邀請台灣首位美國艾森豪獎金女性媒體得主、品味私塾創辦人王文靜以《走入台灣第一條鐵路的世界–黑金山村》為題，帶領大家跨越時空探索1891年台灣第一條鐵路帶來的繁華世界。

王文靜的故鄉在基隆八斗子，她從不喜歡它陰晦的氣候，直到年過半百，才發現她是這塊土地上的陌生人，才發現第一條鐵路、第一個黑金聚落及全台最大的深澳發電廠，就在她的身旁，她深深的以家鄉為傲，也希望聽眾們能探索自己家鄉歷史，讓自己與土地有更多的連結和感動。

王文靜說，她的閱讀大都來自旅行，她喜歡旅行，但更鍾愛研究歷史。2021年，偶然間她發現台灣的鐵路很精彩，她說，從清朝開始，直到100年後的1991年南迴鐵路完成，把台灣推向全世界獨有環島鐵路的國家。

王文靜說，她的閱讀大都來自旅行，她喜歡旅行，但更鍾愛研究歷史。／佛光山惠中寺提供

這世界從不缺精彩，只缺探索。她問，為何第一條鐵路始於基隆到台北，而不是當時第一大城台南呢？因為煤礦。19世紀的黑金村莊為此甦醒，原本一個捕小卷的漁村，因為這個世紀大發現，黑金來了，火車來了，整個黃金山脈也被喚起。

她說，最早的這條黑金鐵路，串起兩個台灣之最，八斗子（最早黑金聚落)與菁桐（最大黑金山村)。礦工在此翻身成為社會新貴，因為薪水是老師的五倍，台灣五大家族之一，基隆顏家因此發跡，也為平溪、九份、金瓜石、八斗子偏遠山村，帶來了繁華世界。

王文靜剖析，火車是人類步入現代社會的革命。1696年的台灣八景，安平晚渡、沙鯤漁火、鹿耳春潮、澄臺觀海、斐亭聽濤、雞籠積雪、西嶼落霞、東溟曉日，為何其中5處在台南。因為，交通不便，移動不易，影響見識，腳步能到達的地方，就以為看到全部的世界。

講座中王文靜提出了很多問題跟大家一起探索如，為何鐵路上最早走路的是牛？全亞洲第一大金礦你去過嗎？台灣第一座海底煤礦在哪？台灣最南端的火車站在枋山，最北端的在哪呢？為何日本皇族來台灣只住過陋園？耆老說菁桐礦坑深度八公里，地下坑道長600公里，你驚訝嗎？

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座紀念光碟予講師王文靜（右）。／佛光山惠中寺提供

王文靜結尾說，我深深希望你能走，就一定要去看，這個世界太精彩了，這個世界的精彩不在於你真的去那裡，而是你能夠探索，台中，你可以去探索大度王國。