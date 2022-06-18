《原子少年》黃文廷（左起）、林佳辰、小孩、蔡承祐、林煥鈞開心拍照。（粘耿豪攝）

《原子少年》林佳辰。（粘耿豪攝）

《原子少年》小孩。（粘耿豪攝）

《原子少年》林煥鈞。（粘耿豪攝）

《原子少年》黃文廷。（粘耿豪攝）

《原子少年》蔡承祐。（粘耿豪攝）

男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》今（18日）在西門町WESTAR首度舉行見面會，節目中的人氣選手小孩、林佳辰、林煥鈞、黃文廷、蔡承祐代表受訪，對於一早外頭擠滿粉絲大夥都感到受寵若驚，直呼「像做夢一樣」。製作人詹仁雄表示看到少年們在4、500名粉絲的簇擁中進場，讓他想起當年小虎隊的盛況。

《原子少年》見面會1千張門票開賣後秒殺，在粉絲敲碗下加開線上售票，追加賣出2千張，詹仁雄說：「在唱片公司看來，這已經是很厲害的數字。」對於這成績他算滿意，但還離真正成功還有段距離，也很遺憾《原子少年》礙於疫情影響，不然海外效應會更好，不過已經很欣慰了。

詹仁雄先前想邀具俊曄幫少年們製作音樂，但因具工作繁忙，暫時沒合作到，笑說小S聽完還特別打電話給他確認「到底是真的假的」。但他說總決賽已經結束，具看過少年們的表演後，覺得裡面有幾個潛力的新秀，未來可能會再邀具擔任單曲製作人；詹仁雄還透露選手林佳辰已被多部電影點名邀約，當中還有娛樂圈大姐大，人氣頗旺。

詹仁雄說接下來少年們會挑戰2千人的場地，還要連辦2場，也會發行寫真集、單曲。而他已構想好下一檔音樂實境節目《為你唱情歌》，是類似《雙層公寓》、《來電50》等配對節目。