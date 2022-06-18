進入好市多買東西，偶爾會遇到員工在門口檢查會員卡，一名女網友表示，昨（17日）出示完會員卡準備進賣場，結果一對男女緊跟在她後面，並向員工說「一起的」，也順利入場，讓她相當傻眼，這對男女的誇張行徑也引來網友痛批，「太不要臉了吧！應該要轉頭大聲對員工說我不認識他們阿」。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，昨天在好市多入口前遇到員工要查會員卡，前面一對男女讓她先通過，沒想到接著就跟在她後面，指著她跟員工說「一起的」，也順利入場，讓她相當傻眼，也納悶「沒會員卡要怎麼結帳啊？」

貼文一出，掀起網友熱議，「之前也遇過在門口假裝一起的」、「太不要臉了吧！應該要轉頭大聲對員工說我不認識他們阿」、「沒有先打聲招呼就這樣做，真的很沒禮貌」、「跟員工說不認識、要搭順風車，這種招呼不打也沒聲謝謝的人，一定要馬上打臉」。

也有網友痛批，「陌生人又沒幫我繳會員費，憑什麼借他們」、「憑什麼我付年費要讓人搭便車」、「若幫忙只會造成規矩且付費會員權益損失」、「如果這樣就可以進賣場的話，那我就要申請退卡了」。