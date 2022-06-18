勞保局每年在過年前會提供滿足一定條件的勞保被保險人最高10萬元的「勞保紓困貸款」，目前的利率為1.28％，但受到中央銀行3月宣布升息1碼影響，導致勞工保險基金定存平均年利率提高，依勞動部近日核定勞保紓困貸款的利率將從7月1日起升半碼至1.405％，影響40萬名申貸勞保紓困貸款的勞工。

依照勞保紓困貸款規定，勞動部勞工保險局報勞動部於每年1月及7月第一個營業日，按勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整，並自調整日起按調整後年利率計算。

受到中央銀行升息影響，使勞動基金運用局操作的勞保基金定存利率提高，經勞動部核定，貸款利率將於7月1日升息半碼至1.405％，勞保局保費組組長吳品霏表示，推估每名貸款勞工每個月約多付5元。勞保局提醒，勞保紓困貸款是為幫助勞工朋友紓解一時的經濟困難，未清償的本息會在未來申領勞保給付時扣減。

勞動部也提供婦女、離島居民與中高齡及就業保險失業者等低利創業貸款，據統計，目前有3239人在還款中，勞動部勞動力發展署創新發展中心主任游明鑫說，該貸款最長可以貸7年，且依計畫也提供前2年或前3年的全額貸款利息補貼，3月央行升息一碼時推估貸款增加不到100元，因此未提供額外其他協助，此次是否會有協助措施，則會再持續評估。

至於在2020年及2021年勞動部透過特別預算提供的最高貸10萬元的「勞工紓困貸款」，勞動部日前則已宣布將全額補貼升息半碼的貸款利息。