富樂快篩遭踢爆混入陸製黑心劣質品並流入市面，負責把關的食藥署卻疑似早就知情，今更爆出大鑫申請EUA時，食藥署完全沒要求查廠報告，藍綠齊轟食藥署長吳秀梅下台負責，對此一直不願正面回應的吳秀梅晚間終於出聲，強調EUA的申請不需檢附查廠報告，更反駁要求自己下台的藍、綠委，稱大家該譴責的是違法廠商才對。

吳秀梅表示，緊急使用授權（EUA）的申請不需要查廠報告，根據「專案核准製造及輸入辦法」第9條，業者要附上的是緊急公衛情事的說明文件、申請數量的計算依據、醫材使用說明書，還有醫材結構、規格、性能、用途、圖樣，以及製造品質資料、安全性資料、效能報告、媒體使用資料、風險利益評估報告，也能以國外政府實質審查的資料來取代。查廠報告只有在EUA的申請上不需檢附，一般正式的申請還是需要的。

對於林淑芬要求負擔政治責任，吳秀梅表示，我們就是審核把關的單位，廠商來的資料不正確，應要好好檢討業者。她直言，廠商填一些錯誤的資料、給錯誤的東西，「不是大家要好好譴責、處罰違法的廠商嗎？」。