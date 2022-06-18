俗話說，眼睛是靈魂之窗，尤其是在愛情之中，一旦動了心，眼底的愛意根本藏不住。《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座在動心之後，最容易真情流露。

▍白羊座

心直口快的白羊座面對感情十分直截了當，從來不會有遮遮掩掩的心思，對他們而言，愛情根本無法刻意隱藏，愛上一個人也不是什麼丟臉的事情，因此一旦動心就會勇於示愛，情不自禁的對心儀對象好，就連眼角眉梢都帶著甜蜜，以至於身邊的人都能一眼看出來。

▍天蠍座

天蠍座對於愛情是典型的愛憎分明，愛與不愛有著非常明顯的界線。在外人眼中，天蠍座形象高冷，看似難以清近，但其實他們外冷內熱，尤其是在心上人面前也會有熱情如火的一面。陷入愛情的天蠍座顯得格外癡情，不僅會全心全意付出，也願意為愛改變自己，眼底的愛意根本藏不住。

▍獅子座

獅子座個性傲嬌，不過一旦動了心，也會默默收斂自己的脾氣，尤其是在心上人面前，更會拿出百分百的真心對待，相處過程中也會變得細膩溫柔，凡事顧及對方的感受；對外也經常開口閉口的提到心上人，滿滿的愛意更是溢於言表，讓人不發覺都難。

▍射手座

射手座說話做事不拘小節，凡事都不太放在心上，與人相處時也表現得很直接，絲毫不會隱藏自己的真實感受。面對愛情同樣如此，射手座一旦動了心，就會表現得非常明顯，說話的時候三句不離心儀的對象，心裡也會一直牽掛對方，經常忍不住真情流露，藏不住滿腔愛意。