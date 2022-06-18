今年以來，Nasdaq指數修正逾三成，投資人對科技股後市膽顫心驚，法人表示，其實不用那麼擔心，科技股評價已出現入市良機，尤其看好5G、半導體與物聯網等產業。

路博邁投信投資長王昱如表示，最近股市一直處於艱困狀態，包括通膨升息、供應鏈問題與地緣政治持續導致市場資金從股票市場撤出，其中尤以成長型股票受到較大拖累。

不過，王昱如表示，全球科技股歷經上半年的明顯修正後，近期本益比已來到21倍上下，但獲利成長動能則仍穩健，今年EPS仍有20％的成長，遠優於疫情前。因此，科技股目前評價非常具有吸引力，尤其是5G、半導體和物聯網。

王昱如表示，儘管貨幣寬鬆政策陸續退場，但5G投資主題依然穩固，因此看好關鍵網路與測試設備供應商，高性能運算與數據中心等相關企業。此外，也看好半導體類股，市場對更好更多的連接性、電動化和工業自動化趨勢的需求日益增加以及去全球化趨勢興起，半導體的需求持續遠超過供給，半導體強勁的基本面可以說是既防禦又進攻的投資標的。

另外，路博邁也看好物聯網趨勢，因全球已邁入工業物聯網需求激增的階段，不論是提供節能和自動化解決方案，或者可以從設備和工業應用物聯網成長所受惠的投資標的。

王昱如表示，在充滿挑戰的總體環境背景下，建議投資人可持續採取主動投資布局基本面穩健與高成長前景兼具的科技股標的，以掌握評價面入市良機。