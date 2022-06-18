富邦悍將18日以6比4擊敗統一獅，拿下近期3連勝，先發投手陳仕朋5.1局無責失拿下本季第2勝，也獲選單場MVP，賽後被通知獲獎他感到有些驚訝，「因為我只投5.1局，隊友表現也都比我好。如果是我的話，我應該會選（歐）書誠。」

之前富邦先發輪值充足時，陳仕朋一度被轉往中繼發展，但沒想到只中繼1場後陣中先發投手陸續出狀況，他又被拉回先發，這次他休了17天才再登板，他坦言一開賽有些生疏感，加上壘上有人時自己太想要解決危機，導致球都投到比較甜的位置。

好在度過首局亂流後，陳仕朋越投越穩，直到6局上才又出現另一個危機，接手的歐書誠讓代打的陳傑憲敲出雙殺打，化解該局滿壘危機，最後富邦以2分差勝出，獅隊苦吞3連敗也落後排名第一的樂天桃猿2.5場勝差。

總教練丘昌榮表示，首局結束後投手教練林正豐有跟他談話，「一開始他比較緊繃一點，他能回穩對我們拿下勝利很重要。」但他認為，這場比賽能贏最大關鍵還是團隊，「隊友幫忙打分數也讓他越投越穩。」

富邦開季戰績十分慘淡，但近期有越打越好的跡象，6月出賽10場中拿下6勝，近期更是3連勝的狀態，丘總謙虛地說是運氣，「可能對手比較有壓力，我們算是比較有運氣一點。」

拿下勝投的陳仕朋也感謝隊友的火力支援，讓他投起來比較有安定感，「很開心近2場先發都有幫球隊拿下勝例。6月拿下6勝也是團隊一起努力，大家凝聚力很好，為了球隊一起拿下勝利。」

而獅隊先發投手潘威倫挑戰生涯148勝失利，他僅投4局失5分皆為責失，吞下本季第2敗。另場在天母的「龍象大戰」，味全龍靠著確定續留的洋投鋼龍8局無失分好投，加上伍鐸成功「關門」，以3比0完封中信兄弟，也中斷近期4連勝。