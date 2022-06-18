中國大陸外長王毅上月底出訪其南太友邦，備妥銀彈，計畫簽署共同發展協議，近一步擴張中國勢力，最後卻無功而返。儘管美澳在過程中出手干預，但是也反映出太島國面臨氣候變遷下的生存危機，金錢絕非萬能，而我國在太平洋島國雖無法像大陸一般搞銀彈外交，但是國合會量身打造的援外計畫，卻也頗受好評，並且實際改善當地人民生活。

中國大陸與索羅門群島簽署安全協議後，王毅打鐵趁熱，上月底至本月初訪問南太平洋八國，規劃進一步簽署《中國—太平洋島國共同發展願景》協議。根據外媒曝光的協議內容，中國將向南太平洋十國提供數百萬美元的援助，同時也透過一帶一路擴大其在該區域的影響力，不過這份協議不僅引來美澳干預，也未能解決區域國家面對氣候變遷的燃眉之急，最終告吹。

太平洋島國因為氣候變遷面臨生存危機，一帶一路無法帶來解答；台灣在太平洋島國的六個技術團，聚焦農業調適、糧食安全、健康等領域，雖然不起眼，但確實改善了當地人民的生活。

國合會副秘書長史立軍指出，我們的友邦吐瓦魯與馬紹爾因為海平面上升，造成土地嚴重鹽化，難以種植蔬果，因此技術團透過「離土栽培」農法，協助當地仍能自力生產蔬果。這兩年多來因為疫情的關係，島國封鎖，進口糧食受阻，技術團對他們的糧食安全便產生關鍵性作用。

史立軍又舉例說，海平面上升也破壞島國的近海生態，他們喜歡吃的虱目魚數量急劇減少，技術團在斐濟、帛琉協助他們養殖成魚、放流魚苗，保持生態上的平衡，這對他們食物來源非常重要。此外，在帛琉幾近廢耕的芋頭田，也在技術團的協助下成功復育耕作，確保這項千年傳統食物不至於在帛琉絕跡。

「面對氣候變遷危機，島嶼國家都喊出要尊重他們的傳統，而非一昧移植現代科技。」史立軍說，島嶼國家的傳統就是維持生態平衡的基礎建設，他們有自己的排水灌溉模式，現代大型水利工程也不一定適合他們，這也是駐紮當地技術團始終謹記在心的原則，在尊重當地人的前提下發揮「Taiwan Can Help」 的影響力。