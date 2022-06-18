民進黨選舉對策委員會於18日下午開會，選對會一致同意，建議新竹市長林智堅為桃園市長候選人，而國民黨方面則派出前任行政院院長張善政、台灣民眾黨則推出立委賴香伶，桃園選戰將成三腳督。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉就爆出了驚人預測，認為「林智堅當選機會很高」，引發討論。

吳子嘉今（18）日在網路節目《董事長開講》中表示，民進黨的黨員，其實沒有人敢公開挑戰黨中央，依目前情況來看，若是張善政搞不起來，林智堅當選機會很高，至於賴香伶的部分，吳子嘉認為「她在政治上的問題太硬了，凡事講原則、道德、理念」，吳子嘉也坦言，賴香玲在高層政治經驗比較不足，必須要加油，以目前她的選舉動作來看，她的機會會隨著時間的堆進被壓縮。

而對於林智堅為桃園市長候選人，國民黨桃園市長參選人張善政則表示「不論民進黨派誰選市長，只要是願意投入幫桃園打拚，替桃園打造不一樣的未來，都很歡迎！」而賴香伶則表示，民進黨未能經過公平競爭的初選機制產生桃園市長參選人，完全不顧基層民意需求，讓勤走基層參選人，失去公平參選的機會，她也相信桃園市民會選擇一個了解在地市民需求、認真做事的人，不會選擇只想當市長的人。