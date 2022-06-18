周興哲邀師妹何思靜一起熱跳手勢舞，互動逗趣。（星空飛騰提供）

周興哲（左起）近日發起新歌手勢舞，邀來網紅阿翰、好友許瑋甯等人合作齊跳。（星空飛騰提供）

周興哲近日推出新歌〈說太多〉，更發起搭配歌曲的手勢舞挑戰活動，邀來好友許瑋甯、李沐、吳思賢（小樂）、李玉璽、何思靜及網紅阿翰合作拍攝齊跳手勢舞，同門師姐A-Lin也自拍手勢舞影片力挺，許瑋甯直誇周興哲比當年成長非常多，「吾家有兒初長成。」

周興哲很感謝好友們支持，被問到給許瑋甯舞姿幾分？他直說，「10分」，隨後幽默說：「滿分是100！」讓許瑋甯嬌喊：「你也太皮了。」近期以「九天玄女」影片爆紅的阿翰，當天以一身「阮月嬌」造型前來，周興哲大讚喜歡阿翰的臉，阿翰當下霸氣索吻，周興哲則笑到彎腰說：「先不用。」阿翰則改要互換LINE，甚至要周興哲餵他吃小黃瓜，逗笑眾人。

他將在22日歡慶27歲生日，同事獻上生日蛋糕替他提前慶生，他許下生日願望，「祝福身邊所有人及粉絲身體健康平安、『Odyssey旅程』演唱會場次綿延不絕場場爆滿成功，第三個願望則依習俗心中默許」。

周興哲與女友趙岱新穩定交往中，他日前曬出與一群兄弟慶生合照，開心說：「未來要給我小孩看這張照片跟他說『你爸也是很會party的』。」粉絲留言好奇問「預告要結婚生子？」對此，周興哲經紀人表示，「幽默的開玩笑啦，真的還很早。」周興哲「Odyssey旅程」門票將在7月2日於KKTIX、全家便利商店FamiPort開賣。