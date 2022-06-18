民進黨18日下午召開選對會，決議徵召立法委員蔡適應參選年底基隆市長。對此，基隆市長林右昌傍晚出席城博會活動時表示，由蔡適應接棒推動基隆市政，相信是最好選擇。

蔡適應獲民進黨徵召，18日下午表示，他會努力來延續林右昌市長對於基隆市的擘畫，他會接續林右昌市長的施政，繼續為基隆市民服務，讓綠色執政、品質保證的棒子，在基隆創造更多亮眼的成績。

林右昌傍晚出席城市博覽會「風光語海音樂會」活動，媒體問及民進黨選對會徵召蔡適應一事，林右昌表示，蔡適應委員是非常合適的人選，在過去這段期間，他與市府合作，對基隆市的建設與發展都了然於胸。

林右昌進一步指出，他自己是都市計畫背景，雖然蔡適應在立院多在國防外交委員會，但他同時也是都市計畫專業博士，是個非常適合的接棒人選。林右昌對蔡有很高的期待。年底市長選舉希望能順利用蔡適應接棒，推動基隆市政，是最好的選擇。