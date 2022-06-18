周治平（左起）、金智娟、于台煙、施孝榮、殷正洋、李明德一起赴小巨蛋欣賞音樂劇《獅子王》。（寬宏藝術提供）

TRASH3位團員開心在小巨蛋欣賞音樂劇《獅子王》。（寬宏藝術提供）

洪榮宏與老婆張瀞云、2個女兒及TRASH、施孝榮、金智娟、于台煙、王海玲、殷正洋等人18日在台北小巨蛋朝聖百老匯音樂劇《獅子王》。洪榮宏預告，將在年底登上小巨蛋開唱，同是他出道以來，第一次攻蛋開唱，他很期待興奮，正在密集籌備，計劃在暑假公布詳細資訊。

洪榮宏表示，之前只有看過動畫《獅子王》，很期待音樂劇的演出，加上最近都在忙著討論年底演唱會，「相信今天看完演出會更豐富我未來的演唱表演。」洪榮宏、老婆張瀞云先前確診康復出關，張瀞云憶起生病時，喉嚨很多痰、咳嗽很嚴重，不過經過休養已順利恢復嗓音。

TRASH主唱今晚因為工作缺席，團員頤原自認是粉絲，這次是第3次看《獅子王》，最期待彭彭和丁滿的場景，每次看都覺得很好笑又很可愛。TRASH入圍本屆金曲獎最佳樂團，頤原透露，日前剛為金曲獎造型定裝，「真的很厲害，應該會嚇到大家」，他們金曲當天4位團員都會穿紅內褲來求好運，被問及是四角褲、三角褲？金魁剛幽默說，「金曲獎現場可以露給大家看，搞不好是丁字褲。」