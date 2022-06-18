1200元的造型蛋糕長這樣，你買單嗎？1名網友日前花了1200元買了客製化的臘腸狗造型蛋糕，收到成品竟相當「粗糙」，連狗臉輪廓都相當「潦草」，他質疑店家提供的照片是立體、相當精美，但實物卻是平面且簡易，痛批「像國中生的黏土」。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前找糕點店特製臘腸狗造型的蛋糕，花了1200元，沒想到收到成品後發現上頭是咖啡色奶油勉強擠出「類似」狗的頭部，在加上幾個黑點與線條，變成相當「粗糙」的臘腸狗外觀，該網友說店家提供的照片是立體的，他收到的是平面的，痛批「像國中生的黏土」。

網友花1200元買客製化臘腸狗造型蛋糕，成品相當「粗糙」，連狗臉輪廓都相當潦草，他質疑店家提供的照片是立體、相當精美，但實物卻是平面且簡易。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該店家則說「如果沒有特別要求都是以狗狗的樣子下去畫」，但原PO則認為相當不像，認為與其花1200元買完全不像的蛋糕，不如直接買現成蛋糕就好，但店家也沒有事先說成品是平面的，店家則回應蛋糕有分為平面或「不可食用的保存（方式）」，PO文曝光蛋糕照片引發討論。

其他網友紛紛留言「先不論醜爆，這麼小的蛋糕要1200？」、「這樣1200我會炸鍋」、「醜不醜其次，價位不到呀？感覺就是花500買50塊的東西...工錢給的很不值」「哈哈什麼臘腸，根本是臘肉吧！差點笑到尿褲子」、「老闆你的狗狗長得好潦草喔」。