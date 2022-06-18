年底台北市長選戰備受矚目，國民黨已提名立委蔣萬安參選，外界預估北市副市長黃珊珊也將投入選戰，民進黨人選擇懸而未決。而據綠營知情人士透露，民進黨近日做了一份內部民調，在「三腳督」對決下，陳時中的支持度已經大幅滑落至第三名，與前交通部長林佳龍的支持度相比呈現差不多的結果，基本上已被打回傳統民進黨在台北市的基本盤。

據《TVBS新聞》報導，有綠營派系人士表示，照原本的規畫，黨內期盼陳時中在國內疫情好轉後，能華麗轉身征戰北市長選戰，推估時程只要疫情在七月前穩定都來得及，但目前疫情尚未平息，陳時中民調卻出現劇烈變化，支持度基本上已被打回傳統民進黨在台北市的基本盤，「走下神壇」幅度顯著。

該人士進一步指出，觀察民調中的政黨民調，發現陳時中流失的支持度多屬中間選民，且與林佳龍的民調差距也急劇縮小，甚至已幾乎呈現打平狀態，已逐漸回歸基本盤情況。

該人士直言，在另一份將在近期公布的民調中，「三腳督」對決下，結果同樣顯示陳時中聲勢大跌，滑落至第三名，顯示陳時中參選拉警報，但陳時中獲黨內英系力挺，加上離正式提名仍有一段時間，是否能代表民進黨參選，仍待觀察。

值得注意的是，前交通部長林佳龍也有意爭取市長之位，近來頻頻走訪基層，密集拜會黨政要角，日前也推出「台北首都圈交通」及「首都12大政策願景計畫」，喊話要讓台北「從A到A+」，也引發黨內不少人關注。