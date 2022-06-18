根據《震傳媒》日前公布的台北市長選戰民調，在「三腳督」的局勢下，國民黨立委蔣萬安支持度為31.4％、台北市副市長黃珊珊29.0％、衛福部長陳時中24.2％。媒體人吳子嘉極為驚訝地認為，黃珊珊突然變成了第一名，主要是來自於陳時中的崩盤。

吳子嘉18日在《董事長開講》網路直播節目中表示，看到該民調，他一開始有點驚訝。為什麼民進黨敢派陳時中選台北市長，因為黃珊珊跟蔣萬安參戰，變成「三腳督」，保障陳時中當選。吳子嘉看到黃珊珊的民調，大為驚訝。

吳子嘉認為，這一波民調的變化，主要來自於陳時中的崩盤，釋放出來的能量，被有在做防疫工作的人吸收。陳時中改變了台北市的選票結構，他一個人闖一個大紕漏，把民進黨基本盤打爛。

吳子嘉認為，陳時中釋放出來的選票，有淺綠及淺藍，而這些票不會回到蔣萬安身上。不過，台北市長柯文哲在台北市拉著黃珊珊的手，每天在作秀，所以黃珊珊吸收到陳時中釋放出來的選票，突然黃珊珊就變成了第一名。但如果疫情全部過了，黃珊珊怎麼辦？