高雄陽信18日在木蘭聯賽對上墊底的桃園戰神，趁機練兵試陣，惠文高中小將吳芳瑜、松于庭、李翊瑄均先發上陣，迦納、台灣混血門將王若萍也在下半場上演聯賽處女秀。結果陽信靠隊長若林美里先馳得點與藍昱絜「梅開二度」，以4比1完勝戰神，戰績4勝3負以1分之差超越少賽1場的台北熊讚，躍居第2。

兩隊4月底在桃園青埔首次交手，陽信以6比1拿下本季首勝，此役移師高雄國家體育場，開賽第15分鐘松于庭右路傳中、戰神蕭雅瑄解圍未果，從遠柱衝上的若林美里順勢將球推進大門，攻入個人本季首顆進球。

高雄陽信隊長若林美里（右二）率先攻破桃園戰神大門，與送出傳球的松于庭（右三）、隊友梁凱柔擊掌慶祝。（中華足協提供）

戰神本季原本在聯賽、聯賽盃各進1球，都是李柔萱的禁區外遠射，第27分鐘她又從25碼外直接長射，球擦過門楣下方入網，陽信門將吳芳瑜撲救不及。不過戰神才靠遠射扳平2分鐘，陽信梁凱柔也接應右路橫傳，在25碼外第一時間起右腳遠吊破門，不僅討回2比1領先，也使陽信成為木蘭聯賽史上第4支進球數破百的隊伍。

因傷錯過年初印度亞洲盃的藍昱絜則逐漸找回狀態，第67分鐘她抓住戰神後防傳球失誤，直接突入禁區右腳推射破門，終場前再接應林伊曼助攻錦上添花。這是藍昱絜繼2019年第14輪對航源之後再度梅開二度，也替陽信鎖定勝局，讓戰神苦吞開季7連敗。

日前在高中足球聯賽上演踢球、守門「二刀流」的高苑工商小將王若萍，此役上演木蘭聯賽處女秀，並在第73分鐘擋出戰神高中前鋒楊小娟的轉身勁射。不過這位有迦納血統的小將賽後害羞表示，初登場很緊張，清球和判斷都還要加強。