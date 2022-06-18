蘋果（Apple）iPhone每次新系列機型推出，都會吸引對品牌忠誠度高的果粉搶購。最近有網友在蘋果官網發現，iPhone 13 Pro Max在台日兩地價格大不同，日本比台灣便宜約7千元。但底下留言有人提到日本iPhone拍照聲音無法關掉這點關鍵，直言寧願花更多錢買台灣的，「光喀擦聲就不考慮」。

這名網友在PTT八卦板發文，納悶為何台灣iPhone賣的比日本貴，就以iPhone 13 Pro Max價格做比較，在台灣販售3萬6900元新台幣，而日本則定價13萬4800日圓，換算新台幣約2萬9675元，兩者價差約7200元。他驚訝詢問「怎麼會這樣...有沒有八卦」。

文章曝光引起廣泛討論，底下網友紛紛回應，「一直都是」、「而且最近日幣跌那麼兇」、「日本唉鳳是前幾便宜的」、「台灣進口物價一直都不低啊」、「之前去日本都會買iphone啊」、「日本一直都比台灣便宜」、「日本一直以來很多3C都比台灣便宜」。

另外有人提到，雖然日本iPhone拍照無法靜音，強制有快門聲，即便比較便宜也會選擇買貴的，「拍照有聲音，你要嗎」、「有聲音很吵」、「我日本女友羨慕台灣拍照無聲，都想來台灣買iPhone了」、「光那個喀擦聲就根本不考慮」、「日版拍照聲不能關掉唷」。

事實上，日本iPhone這功能主要是為了預防偷拍、跟蹤行為。據該國《防止擾民條例》規定，為避免有心人士跟蹤偷拍，日本手機不能關閉快門聲，只要在公共場合使用無快門聲的拍照APP都算違規，因此蘋果進入日本市場後，基於尊重當地法規沿用至今。

但推特（Twitter）上有網友透露，日版iPhone在更新至iOS 15後，似乎可以關閉拍照聲音，只是僅能在日本以外的地區使用，如果在日本當地仍強制有快門聲；不過台版iPhone則無論是否在日本，或是有無用當地電信公司SIM卡，皆可自動調整拍照聲音。