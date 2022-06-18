新聞網站「The Drive」軍事專欄「The War Zone」17日報導，聯邦參議院軍事委員會在法案中，要求美國海軍保留其正計畫退役的25架EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機，將其轉移至預備役單位，並與美國空軍合作組建多軍種聯合電戰部隊，確保各軍種都能因應中俄愈來愈強大的電戰威脅。

美國參院軍委會16日通過2023財年《國防授權法案》（NDAA）草案，其中要求美國海軍保留隸屬於遠征電子攻擊中隊（VAQ）的EA-18G，將其轉移至海軍航空兵預備役（Navy Reserve Air Forces）單位；並須指定1個或多個來自空軍預備役或國民兵的單位，以共同組建多軍種聯合的陸基遠征電戰部隊，此計畫應在海軍與空軍部長合作下執行。

「The War Zone」指出，參院軍委會組建正式多軍種聯合電戰單位的想法十分有趣，但並非無跡可尋。至少從2011年開始，美國海軍和空軍便持續擴大在電戰領域的合作，包括將未擁有實際飛機編制的空軍第390電子作戰中隊（390 ECS）永久性部署至惠德貝島海軍航空站（NAS Whidbey Island），並讓其飛行員駕駛海軍EA-18G；丁達爾（Aaron Tindall）上尉2021年還成為海軍機載電子攻擊武器學校（Airborne Electronic Attack Weapons School）的首名空軍畢業生，該單位即為EA-18G版本的「Top Gun」。

美國海軍先前在2023財年預算計畫中，宣布有意裁撤所有遠征電子攻擊中隊，包括第131電子攻擊中隊（VAQ-131），以及VAQ-132、VAQ-134、VAQ-135和VAQ-138。這些陸基單位的主要任務是部署至海外基地，為其他軍種的行動提供支援，包括對抗中俄近年來持續發展、在部分領域已超越美軍的電戰能力。

除了前述5個遠征電子攻擊中隊之外，美國海軍目前還擁有VAQ-130、VAQ-133、VAQ-136、VAQ-137、VAQ-139、VAQ-140、VAQ-141、VAQ-142、VAQ-144等9個可部署在航空母艦上的電子攻擊中隊，以及唯一的預備役中隊VAQ-209。而在EF-111A「渡鴉」（Raven）和EA-6B「徘徊者」（Prowler）退役後，EA-18G已成為美軍唯一的戰術快速噴射電子戰機。