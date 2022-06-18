高雄市長選舉，民進黨已提名現任市長陳其邁拚連任，國民黨提名人則尚未定案。針對高雄市長之戰藍軍人選，前高雄市勞工局長王秋冬認為，國民黨要在選民結構偏綠的高雄市取勝，出戰的人選需要有3個特質，包括本土意識、政見務實、勇於針砭綠營長期執政的弊病，較能獲得高雄人青睞。

王秋冬接受香港媒體《中評社》專訪時表示，根據他先前在高雄的服務經驗，代表藍營參選高市長的人選，要有本土意識、政見務實、勇於針砭綠營長期執政的弊病等3個特質。因為高雄人比較古道熱腸，對傳統的台灣地域觀念也比較深，所以具備台灣主體性的本土意識論述有其必要。另外，他也提及許多人力薦的前副市長李四川，就是一位做實事的政務官，因而獲得高雄市民肯定。

王秋冬認為，一個地方若由某個政黨長期執政，能夠質疑的弊病就越多。因此，國民黨的候選人要勇於針砭綠營長期執政的弊病，會有助於凝聚泛藍支持，也可望吸收中間選民的票源，對選情有利。

針對國民黨檯面上的人選，目前包括立委陳玉珍、黨智庫執行長柯志恩、前衛生署長楊志良、高市議員陳麗娜、高市議員黃紹庭、孫文學校總校長張亞中、中央委員孫健萍、前市府民政局長曹桓榮等人。