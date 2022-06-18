韓國前段時間播出的戀愛實境秀《單身即地獄》創下超高討論度，最近又有新一檔交友節目《伊甸園：本能的後裔們》，號稱尺度直逼18禁；日前《伊甸園》首播後，出現海邊貼身摸臀和男女出演者蓋被子嬌喘畫面，連主持人們看到都驚呼「這能播嗎？」更在韓網掀起熱烈討論。

戀愛實境秀《伊甸園：本能的後裔們》邀請8名有顏值和好身材的參加者，以不公布年紀、職業和個人背景方式認識彼此，遵循節目名稱靠著本能找到和自己來電的另一半；節目預告就看到帥哥美女穿著清涼在海邊玩耍，還有各種親密互動，還沒開播就已製造不少話題。

第一集節目中有許多親密畫面，像是他們在海邊玩遊戲的時候，其中一對男女抱在一起，男生的手摸到女生臀部時，鏡頭還特地放大拍攝。(圖/ 摘自韓綜《伊甸園》)

14日節目首集播出後，除了8名參與實境秀的人身分被關注，本來就要主打性感、火辣風格的設定，尺度果然變成最大話題。第一集節目中有許多親密畫面，像是他們在海邊玩遊戲的時候，其中一對男女抱在一起，男生的手摸到女生臀部時，鏡頭還特地放大拍攝；之後在過夜的地方，還有男女同床蓋著一條被子，女生嬌嗔說「輕一點，太大力了」，種種畫面直逼18禁。

在過夜的地方，還有男女同床蓋著一條被子，女生嬌嗔說「輕一點，太大力了」，種種畫面直逼18禁。(圖/ 摘自韓綜《伊甸園》)

該節目觀看年齡限制定為「15歲以上即可自行收看，15歲以下需大人陪同」，但重口味畫面連主持人之一的「Apink」成員普美都害羞遮臉問「這能播嗎？」男主持人「FTISLAND」主唱李洪基還看不下去喊暫停，露骨程度讓成年人都看傻眼。