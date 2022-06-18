惡劣車主惹到台電了！新竹竹東地區有輛轎車長期佔用某處公有地作為私人停車場，台電日前要施工，在轎車旁的三角錐上貼告示後，女車主竟致電稱絕不移車，要求不能施工，台電為此被迫停工2次；網友因此想出1招，說讓台電把該區斷電，若民眾投訴，台電就稱因為車子不移，無法修復電路。

1名網友在臉書「爆料公社二社」發文表次，新竹縣竹東鎮五豐街某處巷口經常有輛紅色轎車長期占用公用地作為「自家停車場」，日前台電因為要施工，在紅車旁邊的三角錐貼上字條，沒想到女車主竟致電台電要求不能施工，她不會移車，台電因此在今年3月被迫停工1次，如今近期又再發生停工1次。

台電日前要施工，在轎車旁的三角錐上貼告示後，女車主竟致電稱絕不移車，要求不能施工，台電為此被迫停工2次。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友說台電包商與女車主溝通屢次無效，原PO發文怒批「真的看了令人搖頭，這是公權力不張？竹東可允許此現象存在！」並補充說該空地並非女車主產權，且竹東當地沒有拖吊車和拖吊場。

其他網友紛紛留言「請台電直接把電切掉，有人投訴就告訴投訴人，因為你們車子都不移，本台電無法修復電路」、「還不簡單，就斷電啊，然後說電線老舊，這個人又不給修，讓附近居民去找她」、「請包商回報台電，台電可以請里長溝通，再溝通未果，通報當地派出所」、「再貼一張公告，附上這車子的照片，然後斷電，內容就說車主不願移車無法復電」。