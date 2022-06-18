國民黨桃園市長參選人張善政晚間在臉書貼上他2016年視察石門水庫工程和市長鄭文燦的照片，照片上頭註明「做事不分藍綠」。(蔡依珍翻攝)

民進黨選對會建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，國民黨桃園市長參選人張善政晚間在臉書貼上他2016年視察石門水庫工程和市長鄭文燦的照片，照片上頭註明「做事不分藍綠」，他指出，只要真心想為桃園打拼，打造一個不一樣的桃園，誰來都歡迎，他相信桃園人有智慧決定什麼樣的人對桃園未來的發展最好。

張善政傍晚原透過幕僚重申：「不論民進黨派誰選市長，只要是願意投入幫桃園打拚，替桃園打造不一樣的未來，都很歡迎！」

晚間張善政在臉書指出，接獲許多媒體詢問他對於民進黨提名林智堅參選的看法，他指出自己「其實沒有太大的感覺」，目前應該把專注力放在如何建設桃園、如何讓桃園更好，只想好好為桃園打拚。

張善政說，自己的的回應很簡單，只要真心想為桃園打拚，打造一個不一樣的桃園，誰來都歡迎。他認為桃園正處於轉型階段，許多建設都箭在弦上，桃園人絕對有足夠智慧決定什麼樣的人對桃園未來的發展最好。