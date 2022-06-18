智慧型手機當道，長輩們儘管不會使用功能，但由於大螢幕相當方便觀看，因此還是紛紛入手。就有女網友打算購買便宜的智慧型手機給長輩使用，便下單了1890元的便宜智慧機，收到貨竟發現是隻iPhone，拿起來一看卻崩潰，直呼以後不敢再貪小便宜了。

女網友在爆料公社PO文自嘲「繳了智商稅」，她表示自己在臉書上看到一隻不到2000元的華為智慧型手機，想說可以幫長輩換支手機，想了一下便下單了。

女網友當下喜出望外，但隨即驚覺不對勁，拿起來後發現只是模型，立刻明白自己被詐騙。(圖／爆料公社)

原PO說下單後很快就收到貨了，打開一看竟然是iPhone，當下覺得賺到了，但隨即覺得不太對勁，拿起來後果然是一支假手機，只是單純的模型而已。

原PO表示，網頁上販賣的1980元華為手機，自己實際搜尋了一下，發現竟然是原價近9萬的旗艦手機Mate X2，大嘆只能怪自己笨，不該貪小便宜：「花2000元當學了一個教訓，真的繳了智商復健稅」。

不少網友也直言：「網拍詐騙超多，尤其是臉書」、「從來都不敢在臉書上買東西」、「臉書根本就詐騙當道」、「去網拍都要小心，評價也能用洗的」、「蝦皮也是，最後先Google店家名稱，或是盡量在商城買」、「智慧手機賣1890怎麼敢買啊」。