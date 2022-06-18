全台各地有不少特色美食，吸引觀光客慕名而來，不過有網友指出，在淡水老街看到有攤販賣三峽金牛角，讓他相當不解，認為這樣反而讓人失去新鮮感，對此，有網友點頭直呼，「台灣幾乎所有的老街都可以買齊其他老街的特產」，也有不少人吐槽，「你在台灣也吃得到日式料理，那你去日本幹嘛」。

一名網友17日在PTT八卦板發文表示，台灣人很有趣，喜歡把在地美食推廣到全台各地，就像去逛淡水老街，也可以買到三峽相當有名的金牛角，不過他認為，這樣反而就沒有去三峽的新鮮感，「去淡水就吃得到三峽美食，那我還去三峽幹嘛？」直呼這樣是不是很奇怪。

對此，不少網友點頭直呼，「台灣的老街不都是賣差不多的東西」、「台灣幾乎所有的老街都可以買齊其他老街的特產」、「很有趣，夜市也搞到全台都賣一樣東西」、「全台夜市都沒特色小吃了」、「到處都有嘉義火雞肉飯」、「墾丁買的到平溪天燈吊飾，感覺就是很蠢」。

也有網友吐槽，「其實就台灣太小」、「台灣就這丁點大小，還想分多散」、「台灣還不是買的到美國蘋果」、「你覺得我家巷口的肉燥飯，會跟你家巷口的一樣嗎」、「你在台灣也吃得到日式料理，那你去日本幹嘛」、「你好無聊，有人規定不能賣是不是」。