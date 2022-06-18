浩子（左起）、蕭煌奇、曹雅雯一拍即合，在節目中展現絕佳默契。（陳俊吉攝）

蕭煌奇笑稱自己是節目的青年代表。（陳俊吉攝）

今年再度入圍台語男歌手的蕭煌奇，幽默表示入手第5做金曲歌王就要開「五金行」。（陳俊吉攝）

浩子透露製作人洪榮良因為他的優質外表，讓他擔任節目的顏值代表。（陳俊吉攝）

日前確診的浩子，分享2個小孩在他隔離期間撒嬌、搞笑，讓他相當窩心。（陳俊吉攝）

熱愛音樂的曹雅雯，表示能和浩子、蕭煌奇飆歌、創作相當過癮。（陳俊吉攝）

睽違多年未主持的曹雅雯，表示與浩子、蕭煌奇合作十分安心。（陳俊吉攝）

蕭煌奇、浩子（謝炘昊）、曹雅雯3人首度合作主持華視《上奅台灣歌2.0經典傳奇》，就展現絕佳默契、創造笑點，3人之間都是如何培養默契？幽默的蕭煌奇笑說：「我們都靠眼神溝通，只要我眼神殺過去，浩子、雅雯就知道要接話」，浩子笑說每次錄影都會感受到蕭的炙熱眼神，他還不忘揶揄曹雅雯會突然放空，話剛說完，曹雅雯就氣得趕緊出聲抗議，蕭煌奇大笑解釋：「明明就是我們2個太愛講話，雅雯都找不到插話時機。」

被問到當初接下節目的原因，熱愛音樂的3人有志一同地說：「我們都很愛台語歌，希望讓更多人聽到台語歌，所以我們中中青三代就來主持這節目。」至於誰是屬於青少年那一代？蕭煌奇搶先表示「我是青啦。」浩子開玩笑說製作人洪榮良看上他的顏值，所以請他擔任節目的顏值代表；曹雅雯透露因為3人都熱愛創作，所以每次錄影時都會即興發揮，保留歌曲的韻味外，還激盪出不一樣的火花，這讓喜歡音樂的她相當過癮。

擁有4座金曲台語歌王獎座的蕭煌奇，今年再次入圍「最佳台語男歌手獎」，他表示對於入圍抱持著平常心，「信心100，把握不肯定」，他笑說前陣子浩子提議他今年再拿到第5金，就可以開「五金行」，「所以如果我有機會上台，我講的第一句話就是謝謝大家給我第5座金曲台語歌王，從今天開始我要開一間五金行。」

談到這次的競爭對手，他謙虛的說：「沒什麼勁敵，不同的音樂是不能一起評量的，這次台語男歌手的音樂風格都不相同，就看評審喜歡什麼。」過去曾是柔道選手的蕭煌奇，透露入圍者大支曾在公開活動提及2人小時候一起摔過柔道，「到時候在金曲獎上遇到他，我一定要先跟他約定，如果是他上去領獎，下來時一定要給我摔一下，如果是我上台，我就會讓他摔一下。」

先前確診的浩子，表示在得知確診時想說要趁著隔離創作歌曲，不料隔離期間心情相當沮喪，對任何事都失去興趣；提到一雙兒女，他流露出慈父的笑容，他說當他隔離時，兒子、女兒每晚都到他房門前跟他保持距離聊天，遺傳到他幽默性格的兒子會反抱自己假裝2人擁抱；在節目隔離後，愛撒嬌的女兒曾趁他睡著後偷打開房門，跑到床邊摸他的手、親吻他的額頭，「爸爸，晚上都沒有跟我們抱抱親親，好不習慣喔。」