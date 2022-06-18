「大專校院3x3籃球錦標賽暨亞洲大學3x3籃球錦標賽選拔」八強決賽，18日在台中市政府一樓中央區挑高川堂揭開序幕，公開組男女籃衛冕軍「義守大學A」及「文化大學A隊」都過頭關，領四強進軍明日最終決戰，本屆各組冠軍也將陸續出爐。

賽前開幕典禮上，台中市市長盧秀燕、台中市政府運動局李昱叡局長都到場力挺，盧秀燕市長除一一勉勵球員、擲幣宣告開賽，也欣見大專體總再度前來辦理賽事：「台中積極發展也歡迎各種酷運動，大專3x3籃球賽上次在火車站、今年在市政府，讓選手感受不同城市風光，期待大家全力表現，未來跟更多合作推廣的機會！」李昱叡局長也盼蓬勃的籃球賽事，能夠與市民生活結合、促進整體運動風氣。

大專體總黃泰源副會長提及，能夠順利舉辦大專3x3籃球錦標賽有賴教育部體育署指導，決賽第二度選擇台中，也感謝在地支持：「台中市政府、台中市政府運動局全力協助，不但提供優質的場地與資源，鼓勵三對三籃球的參與風氣，也讓青年學子有盡情展現球技的舞台。」

公開男生組其中兩場都上演讀秒階段21比20激戰。一度落後7分的衛冕軍「義守大學A」外線連發苦追，最終靠著白曜誠兩分球絕殺「輔仁大學B」，再度「回家比賽」的他自信喊話：「台中就是主場，感覺不管怎麼投都會進！」不過他也坦言，今年尋求連霸小有壓力、帶學弟也是不同責任，希望適時溝通、調整策略朝目標前進。

三人撐滿全場的政治大學B與陳范柏彥、谷毛唯嘉在陣的健行科大A打出精采攻防戰，林勵最後一罰率隊險勝，他說：「代表政大出來比賽，又是遇到完整陣容的健行，很高興能在高強度比賽中拿下勝利！」力求效率作戰的他們，體力將是明日四強最大考驗。另兩場賽事，則是健行科技大學B挺過隊友受傷短暫二打三的劣勢，15比13力退政治大學A，醒吾科大A以20比14擊敗義守大學B，首度進軍四強。

公開女生組本屆有徐詩涵、鄭慧慈等多名亞洲盃3x3培訓隊成員各自代表學校參賽，對決可看性相當高。2020年奪冠班底徐玉蓮、鄭慧慈等組成的「文化大學A隊」，首戰18比12度過台灣大學追擊，朝連霸再進一步。「文化大學B隊」則與「台北市立大學A」一路激戰互換領先，終場15比16一分不敵無緣晉級。

國立台灣師範大學是唯一兩隊攜手晉級的學校，學妹組成的「國立台灣師範大學B」遭遇「佛光大學A」，被扳平後急拉尾盤13比11搶進四強。「國立台灣師範大學A」外有徐詩涵、內有陳雅彤和陳昱潔，打得更為強勢，21比10勝出後陣中穩定供輸的許庭瑜笑說：「學妹先晉級了有點緊張。」她表示，雖然比較少打三對三賽事，但平時訓練小組配合都有幫助，「打起來溝通不致有問題，默契培養得也滿好」，希望四強也能執行好策略，一起拿下勝利！。

一般男生組四強門票由「淡江大學C」、「中科大A」、「中原大學A」、「喬丹不會飛A」拿下，一般女生組「台中科大B」、「朝陽科大A」、「高雄科大C」、「NOTT」晉級。明日賽事下午一點將從四強打起，大專體總YouTube頻道SSUtv也將提供全程直播服務，歡迎觀眾到台中市政府現場觀賽或線上見證冠軍產生。