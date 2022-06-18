Apple TV＋戰爭系列劇情片，從今年秋天開始不只有滂薄的爆破場面和歷史故事重現，也有笑淚交織的感動情節直得期待。由柴克艾弗隆（Zac Efron）主演的電影《在前線乾杯》改編自真實故事，描述一段超越生命、無私犧牲與感動人心的友情。

由《歌舞青春》系列電影爆紅的柴克艾弗隆，近年力求轉型的演出多部膾炙人口作品如《大娛樂家》、《大災難家》等，正式卸下青春偶像光環成為唱作俱佳的好萊塢男演員。他在新片《在前線乾杯》中飾演約翰多諾修，一位被好友戲稱「弱雞」的膽小男子，在摯友相繼被徵招參加越戰後，他決心以一己之力展現他的愛國心，為前線戰士們帶來一絲家鄉的溫暖慰藉 —「啤酒」。

沒想到這一趟本意為善良與關懷的旅程，在戰爭無情與美軍在國際上備受批評的情況下，不僅化作衝突與羞辱的代名詞，約翰的好意染上複雜色彩，同時也將改寫約翰的一生，讓他成為能肩負重責與擔當的男人。該劇9月30日於Apple TV＋上線。