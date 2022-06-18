大陸多地調整房市政策，降低購房首付比例。中證報報導，據初步統計，僅6月以來，重慶、襄陽、湛江等地推出涉及降低購房首付比例的政策，多數城市是對公積金貸款首付比例進行下調。

報導引述溫州住建局亦公布「溫州市支持合理住房需求的階段性政策」顯示，從降低個人住房消費負擔、加大住房公積金支持、執行差別化住房信貸政策、進一步放寬落戶政策等多個方面落實多項措施，部分措施有效期截至9月30日。

其中，力度較大的有首棟房首付比例20％，並享受首次貸款購買普通自住房的利率優惠，二棟房首付比例30％，對居民家庭在溫州名下無房但有已結清貸款記錄者，或在溫州有一棟房但無貸款記錄、或已結清貸款記錄者，再買房均按照首套首貸優惠政策執行，在市區購買首棟房，給予購房款0.6％的消費補助等。

業內人士表示，隨著政策效果逐步顯現，房市活躍度提升，房企的開工和投資意願或逐漸好轉，將推動供給端逐漸修復。